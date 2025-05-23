Он тепло высказался о Нелипе. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Мы-Украина", пишет Show 24.
Не пропустите В Киеве прощаются с актером Максимом Нелипой, который погиб на фронте
Анатолий Анатолич отметил, что Максим Нелипа был очень талантливым. По мнению шоумена, он – один из лучших ведущих периода расцвета украинского телевидения.
В быту он был очень веселым. Он много делал руками. Мы собирались дома у Макса и его жены. У него был кабинет, похожий на кабинет профессора из "Назад в будущее". Там куча разных вещей. Пока все были на кухне, мы собирались в этом кабинете с ребятами, он показывал вещи, которые создавал своими руками. Ему очень все это нравилось,
– сказал Анатолич.
Шоумен также поделился, что Нелипа много пел. Анатолич добавил, что ему очень жаль из-за того, что в последние годы происходило с карьерой Максима. Но подчеркнул – прежде всего жаль, что актера больше нет с нами.
Как звезды отреагировали на гибель Максима Нелипы
Немало звезд почтили память Максима Нелипы в социальных сетях, когда узнали о его гибели:
Ирма Витовская-Ванца: "Веселый, остроумный, сообразительный с невероятным чувством юмора. Макс, спасибо за защиту. Покойся, Герою".
Леся Никитюк: "Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусок нашего детства. Светлая память воину! Светлая память прекрасному телеведущему и актеру! Соболезнования семье и детям! Вечная слава Герою".
Юрий Журавель: "Человек-улыбка. Назарий Яремчук и Венсан Кассель в одном лице. Защита Украины – дело каждого. И он ценой своей жизни доказал, что артистам там не до пиара. Герои не умирают".
Елена Филонова: "В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти".