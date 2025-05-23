Он тепло высказался о Нелипе. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Мы-Украина", пишет Show 24.

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Анатолий Анатолич отметил, что Максим Нелипа был очень талантливым. По мнению шоумена, он – один из лучших ведущих периода расцвета украинского телевидения.

В быту он был очень веселым. Он много делал руками. Мы собирались дома у Макса и его жены. У него был кабинет, похожий на кабинет профессора из "Назад в будущее". Там куча разных вещей. Пока все были на кухне, мы собирались в этом кабинете с ребятами, он показывал вещи, которые создавал своими руками. Ему очень все это нравилось,

– сказал Анатолич.

Шоумен также поделился, что Нелипа много пел. Анатолич добавил, что ему очень жаль из-за того, что в последние годы происходило с карьерой Максима. Но подчеркнул – прежде всего жаль, что актера больше нет с нами.

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