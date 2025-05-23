Show 24 расскажет, что надо знать о фейковом сообщении россиян. И чем известен Исаак Величко среди украинцев.

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Новость о якобы смерти Исаака Величко появилась на российских пропагандистских СМИ около 20 часов со ссылкой на "украинские СМИ". Впоследствии информацию начали распространять в пропагандистских телеграмм-каналах, добавляя якобы фото Исаака со свечой рядом. Можно предположить, что снимок был сделан с помощью искусственного интеллекта.

Пропагандисты заявили, что Исаак Величко якобы присоединился к ВСУ по контракту 18 – 24 и якобы "погиб" в бою под Константиновкой.



Фейковые сообщения россиян / Скриншот из соцсетей

Новость и в дальнейшем распространялась по интернету и украинским СМИ и телеграмм-каналам. После 21 часа вечера ее начали опровергать, ссылаясь якобы на сестру Исаака, которая заявила, что он жив. Однако найти и этому подтверждение тоже невозможно.

Вероятно, все это – вброс российских пропагандистов. Оккупанты прибегают к подобным методам, чтобы вызвать у общества сильные эмоции и отчаяние, а еще посеять хаос в информационном пространстве. Важно проверять информацию в официальных источниках и не вестись на слухи в соцсетях.

Чем известен Исаак Величко

Исаак Величко родился в Чигирине Черкасской области в 2006 году. Его отец оставил семью, а с матерью постоянно были конфликты. Мальчик стал известным после участия в проекте "Любимая, мы убиваем детей", который должен был наладить их взаимоотношения.

На экраны попал момент, как Исаак жаловался, что тоже хочет шоколадку. Этот фрагмент превратился в мем, что до сих пор вспоминают в социальных сетях.

Она себе шоколадку купила? Гадина! А я, может, тоже хочу шоколадку!

– эмоционально сказал мальчик со слезами на глазах.

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В 2016 году Исаак Величко снова появился на телевидении. Он увлекся кулинарией, поэтому решил принять участие в шоу "МастерШеф – Дети", однако покинул его во втором выпуске. Впоследствии мальчик делился, что смог найти друзей на проекте и стал популярным в школе.



Исаак был участником "МастерШеф" / Фото СТБ

Как пишет OBOZ.UA, после школы Исаак Величко поступил в Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого. Доподлинно неизвестно, где парень сейчас. В некоторых комментариях жители Чигирина утверждают, что он остался в городе и с ним все в порядке.