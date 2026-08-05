Зустрілися випадково, а тепер готуються до весілля: історія кохання Роналду і Джорджини Родрігес
Світові ЗМІ активно обговорюють майбутнє весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес, яке, за чутками, має відбутися вже найближчими днями.
З цієї нагоди 24 Канал згадує, як почалася історія їхнього кохання, що триває майже десять років.
Перша зустріч португальського форварда та іспанської моделі відбулася ще у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де Джорджина працювала звичайною продавчинею. Вже за кілька днів доля знову звела їх з Кріштіану на заході іншого відомого бренду. Саме там пара отримала можливість поспілкуватися в неформальній атмосфері, далеко від робочої метушні. За словами Джорджини, це стало коханням з першого погляду для обох.
Свій перший спільний вихід у світ пара здійснила 9 січня 2017 року під час церемонії FIFA Football Awards у Цюріху. Того вечора Роналду отримував свій четвертий Золотий м'яч, а поруч із ним сяяла його нова кохана.
Сьогодні Кріштіану Роналду виховує п'ятьох дітей. Його первісток, Кріштіану Роналду-молодший, з'явився на світ у 2010 році в Каліфорнії, проте ім'я його матері Кріштіану тримає в таємниці за спільною домовленістю.
У червні 2017 року за допомогою сурогатного материнства народилися двійнята – донька Єва Марія та син Матео.
Вже за п'ять місяців після народження двійні Джорджина подарувала футболісту спільну доньку Алану Мартіну.
Родина продовжувала зростати: 2021 році пара повідомила, що чекає ще одну двійню. Проте 18 квітня 2022 року пара пережила одну з найболючіших трагедій у своєму житті. Донька Белла Есмеральда народилася здоровою, а її брат-близнюк Ангел помер під час пологів. Водночас ця втрата ще більше згуртувала пару.
Джорджина наголошувала, що завжди ставить інтереси сім'ї на перше місце, адаптуючи свій графік до спортивного життя Роналду та потреб дітей.
Я дуже пишаюся тим, що є твоєю дружиною, і не бачу в цьому нічого поганого – навпаки,
– розповідала кохана спортсмена в одному з інтерв'ю.
Минулого року, у серпні, пара офіційно оголосила про заручини. Тоді Джорджина продемонструвала розкішну каблучку, яка одразу стала предметом обговорення.
Заручальне кільце, яке Кріштіану Роналду подарував Джорджині Родрігес / Фото з інстаграму моделі
Ювелірний експерт Белджафла оцінив, що загальна вага всіх каменів прикраси становить близько 37 каратів. За його словами, вартість каблучки сягає 4-5 мільйонів доларів завдяки винятковим характеристикам діамантів – їхній чистоті, кольору та розміру. Експерт також зазначив, що прикраси такого рівня трапляються надзвичайно рідко.
Святкування весілля пари обіцяє бути грандіозним. Місцем проведення обрали рідний для футболіста острів Мадейра. За даними ЗМІ, організатори вже забронювали головний католицький собор у місті Фуншал для проведення церемонії. Гості свята, серед яких очікують побачити Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора, Ріанну, Дженніфер Лопес та навіть зірку "Форсажу" Віна Дізеля, зупиняться в елітному готелі Savoy Palace. Наразі готель повністю закрили для сторонніх, аби забезпечити максимальну приватність для зіркових гостей та близьких пари.