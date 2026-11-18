В Італії затримали скандального 28-річного мільйонера та блогера Олександра Слобоженка, якого розшукували українські правоохоронці. Це сталося 17 листопада в одному з місцевих готелів на запит Бюро економічної безпеки через Інтерпол.

Таку інформацію з посиланням на джерела в органах повідомила "Українська правда".

Як відомо, Слобоженко заробив великі статки на арбітражі трафіку. Проте влітку 2024 року БЕБ звинуватило його в несплаті понад 200 мільйонів гривень податків. Тоді силовики наклали арешт на його київську нерухомість та автопарк з елітними суперкарами.

Ще однією гучною темою став виїзд блогера за кордон під час воєнного стану: розслідувачі з'ясували, що він перетнув кордон завдяки довідці про "непридатність до служби". Перебуваючи за межами України, Олександр активно хизувався в соцмережах відпочинком на європейських курортах, перегонами на спорткарах та своїм розкішним життям.

У квітні 2025 року він публічно заявив, що погашає свою заборгованість, а також передав 20 мільйонів гривень на потреби Сил оборони.

Цікаво, що попри повідомлення про арешт, в інстаграм-акаунті Олександра продовжують з'являтися нові сторіс – свіжі публікації були викладені менш як годину тому.

Сторіс Олександра Слобоженка / Скриншоти з інстаграму alex_slobozhenko

До цього учасницю "Топмоделі по-українськи" Владу Роговенко затримали у США.