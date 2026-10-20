Про це повідомила Broward County Crime Watch – національна медіакомпанія, що висвітлює новини та злочини й базується у штаті Флорида.

У матеріалі Broward County Crime Watch зазначено ім'я Владислави Колесніченко та дату затримання – 12 жовтня 2026 року. Це ім'я блогерка Влада Роговенко зараз використовує у своєму інстаграмі – Vladyslava Kolesnichenko. У дописі також опублікували її фото.

Владиславу Роговенко затримали в США / Фото з її інстаграму та скриншот з сайту Broward County Crime Watch

За оприлюдненою інформацією, затримання відбулося в місті Санрайз, штат Флорида. Серед зазначених пунктів – touch or strike/battery/domestic viol, що стосується підозри в домашньому насильстві. Водночас у матеріалі не уточнюють, що саме сталося та за яких обставин затримали жінку. Також у записі є позначка imm fed hld – вона стосується федерального імміграційного утримання. Проте в оприлюдненій інформації також не пояснюють причин такого статусу.

Додамо, що у судовому реєстрі округу Бровард, штат Флорида, зареєстрована справа проти Владислави Колесніченко. Тип справи зазначений як misdemeanor – категорія менш тяжких правопорушень за законодавством Флориди. Статус справи – Active – Unfiled. Водночас у реєстрі наразі немає подробиць того, що сталося, та інформації про те, чим завершилася справа.

Зазначимо, що останній допис Влади Роговенко в інстаграмі датований 10 жовтня. Інформацію про можливе затримання блогерка наразі не коментувала.

Остання публікація Влади Роговенко в інстаграмі / Скриншот з мережі

До речі, раніше через свої заяви про війну в Україні Влада Роговенко опинилася у базі "Миротворця".