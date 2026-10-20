Об этом сообщила Broward County Crime Watch – национальная медиакомпания, освещающая новости и преступления и базирующаяся в штате Флорида.

В материале Broward County Crime Watch указаны имя Владиславы Колесниченко и дата задержания – 12 октября 2026 года. Именно это имя блогерша Влада Роговенко сейчас использует в своем инстаграме – Vladyslava Kolesnichenko. В публикации также разместили ее фото.

Владиславу Роговенко задержали в США / Фото из ее инстаграма и скриншот с сайта Broward County Crime Watch

Согласно обнародованной информации, задержание произошло в городе Санрайз, штат Флорида. Среди указанных пунктов – touch or strike/battery/domestic viol, что касается подозрения в домашнем насилии. В то же время в материале не уточняется, что именно произошло и при каких обстоятельствах задержали женщину. Также в записи есть отметка "imm fed hld" – она касается федерального иммиграционного содержания под стражей. Однако в обнародованной информации также не объясняются причины такого статуса.

Добавим, что в судебном реестре округа Бровард, штат Флорида, зарегистрировано дело против Владиславы Колесниченко. Тип дела указан как "misdemeanor" – категория менее тяжких правонарушений по законодательству Флориды. Статус дела – "Active – Unfiled". В то же время в реестре пока нет подробностей о том, что произошло, и информации о том, чем завершилось дело.

Отметим, что последний пост Влады Роговенко в инстаграме датирован 10 октября. Информацию о возможном задержании блогерша пока не комментировала.

Последняя публикация Влады Роговенко в инстаграме / Скриншот из сети

Кстати, ранее из-за своих заявлений о войне в Украине Влада Роговенко оказалась в базе "Миротворца".