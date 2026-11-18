Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила Украинская правда.

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Как известно, Слобоженко сколотил большое состояние на арбитраже трафика. Однако летом 2024 года БЭБ обвинило его в неуплате более 200 миллионов гривен налогов. Тогда силовики наложили арест на его киевскую недвижимость и автопарк с элитными суперкарами.

Еще одной громкой темой стал выезд блогера за границу во время военного положения: расследователи выяснили, что он пересек границу благодаря справке о "непригодности к службе". Находясь за пределами Украины, Александр активно хвастался в соцсетях отдыхом на европейских курортах, гонками на спорткарах и своей роскошной жизнью.

В апреле 2025 года он публично заявил, что погашает свою задолженность, а также перечислил 20 миллионов гривен на нужды Сил обороны.

Интересно, что, несмотря на сообщения об аресте, в инстаграм-аккаунте Александра продолжают появляться новые сторис – свежие публикации были выложены менее часа назад.

Истории Александра Слобоженко / Скриншоты из инстаграма alex_slobozhenko

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До этого участницу шоу "Топ-модель по-украински" Владу Роговенко задержали в США.