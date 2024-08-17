Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении Слобоженко в совершении уголовного преступления. Пресс-секретарь БЭБ Алена Матвеева рассказала 24 Каналу, что в начале этого года 2024 года подозреваемый во время проведения допроса признал свою вину и был готов возместить в бюджет нанесенный государству ущерб. Однако впоследствии избегал следственных действий.

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Что известно о деле

В 2020 году Слобоженко организовал деятельность коммерческой структуры и создал сайт, а позже зарегистрировал свою торговую марку. Во избежание уплаты налогов компания не была юридически зарегистрирована. Также эта компания не была поставлена на учет как налогоплательщик. Трудовые договора с сотрудниками также не заключались.

Компания осуществляла арбитраж интернет-трафика – рекламировала в интернете сервисы:

онлайн-казино;

виртуальных знакомств;

рынок товаров для красоты и здоровья;

продажу билетов на концерты звезд.

Компания сотрудничала как с физическими, так и с юридическими лицами. Оплата в основном осуществлялась на криптокошельки. Позже эти деньги выводились.

Подозреваемый руководил компанией, а его доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, платило заработную плату – всем, что касается финансов,

– подчеркнула пресс-секретарь БЭБ.

Уголовное производство в отношении Слобоженко было зарегистрировано довольно давно – в апреле 2023 года. Для установления всех фактов проводилось много экспертиз, обыски, допросы свидетелей. К этому процессу были привлечены аналитики, детективы БЭБ, Служба безопасности и Государственная налоговая служба.

Честно платить налоги – выгоднее

Детективы БЭБ и ранее раскрывали подобные кейсы. Самое главное для них в таких делах установить схемы, с помощью которых избегают уплаты налогов.

Например, это круговые схемы, когда товар якобы переходит из компании в компанию, а на самом деле он перепродается только на бумаге. Это позволяет не платить налоги.

"Когда эта схема раскрывается, это медийно освещается, и тогда предприятия прекращают работать по ней. Тогда они или ищут другие схемы, или начинают законно платить налоги. Предприниматели иногда не понимают того, что честно платить налоги во всех случаях дешевле и выгоднее, чем искать схемы и потом получать подозрение", – отметила Алена Матвеева.

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