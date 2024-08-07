От чего может пострадать бизнес
Правительственный законопроект № 11416 вызвал вопросы у УРБ (Украинского Совета Бизнеса), ведь он не имеет в себе средств для борьбы с теневой экономикой. В то же время в этом документе говорится о повышении ставок некоторых налогов.
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В УРБ считают, что увеличение налогов несет под собой много негативных последствий, в частности:
- обременение бизнеса;
- создание новых процедур администрирования и контроля;
- создание дополнительной отчетности, которую придется проводить государственным органам.
Что предлагает бизнес
Представители УРБ считают, что дополнительные поступления государство может получить, поборов теневую экономику, увеличивая эффективность работы контролирующих органов, а также:
- сократив расходы общегосударственного бюджета;
- привлекая бизнес-ассоциации в работу по поиску новых источников государственных поступлений.