От чего может пострадать бизнес

Правительственный законопроект № 11416 вызвал вопросы у УРБ (Украинского Совета Бизнеса), ведь он не имеет в себе средств для борьбы с теневой экономикой. В то же время в этом документе говорится о повышении ставок некоторых налогов.

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В УРБ считают, что увеличение налогов несет под собой много негативных последствий, в частности:

  • обременение бизнеса;
  • создание новых процедур администрирования и контроля;
  • создание дополнительной отчетности, которую придется проводить государственным органам.

Что предлагает бизнес

Представители УРБ считают, что дополнительные поступления государство может получить, поборов теневую экономику, увеличивая эффективность работы контролирующих органов, а также:

  • сократив расходы общегосударственного бюджета;
  • привлекая бизнес-ассоциации в работу по поиску новых источников государственных поступлений.