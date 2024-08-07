От чего может пострадать бизнес

Правительственный законопроект № 11416 вызвал вопросы у УРБ (Украинского Совета Бизнеса), ведь он не имеет в себе средств для борьбы с теневой экономикой. В то же время в этом документе говорится о повышении ставок некоторых налогов.

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В УРБ считают, что увеличение налогов несет под собой много негативных последствий, в частности:

обременение бизнеса;

создание новых процедур администрирования и контроля;

создание дополнительной отчетности, которую придется проводить государственным органам.

Обратите внимание! В УРБ утверждают, что через все указанные факторы будет происходить дискриминация добросовестного бизнеса.

Что предлагает бизнес

Представители УРБ считают, что дополнительные поступления государство может получить, поборов теневую экономику, увеличивая эффективность работы контролирующих органов, а также: