Від чого може постраждати бізнес

Урядовий законопроєкт № 11416 викликав питання у УРБ (Української Ради Бізнесу), адже він не має в собі засобів для боротьби з тіньовою економікою. Водночас у цьому документі йдеться про підвищення ставок деяких податків.

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В УРБ вважають, що збільшення податків несе під собою багато негативних наслідків, зокрема:

обтяження бізнесу;

створення нових процедур адміністрування та контролю;

створення додаткового звітування, яке доведеться проводити державним органам.

Зверніть увагу! В УРБ стверджують, що через усі вказані фактори відбуватиметься дискримінація добросовісного бізнесу.

Що пропонує бізнес

Представники УРБ вважають, що додаткові надходження держава може отримати, поборовши тіньову економіку, збільшуючи ефективність роботи контролюючих органів, а також: