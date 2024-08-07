Від чого може постраждати бізнес

Урядовий законопроєкт № 11416 викликав питання у УРБ (Української Ради Бізнесу), адже він не має в собі засобів для боротьби з тіньовою економікою. Водночас у цьому документі йдеться про підвищення ставок деяких податків.

Читайте також Бронювання військовозобов'язаних триває: як подати заявку на бронь через Дію

В УРБ вважають, що збільшення податків несе під собою багато негативних наслідків, зокрема:

  • обтяження бізнесу;
  • створення нових процедур адміністрування та контролю;
  • створення додаткового звітування, яке доведеться проводити державним органам.

Що пропонує бізнес

Представники УРБ вважають, що додаткові надходження держава може отримати, поборовши тіньову економіку, збільшуючи ефективність роботи контролюючих органів, а також:

  • скоротивши видатки загальнодержавного бюджету;
  • залучивши бізнес-асоціації у роботу з пошуку нових джерел державних надходжень.