Побачив і закохався дуже сильно, – Іван Довженко відверто розповів про стосунки з дівчиною
- Іван Довженко розповів про стосунки з акторкою Марічкою Хоменко, з якою познайомився у серпні 2023 року.
- Актори разом вже понад 2 роки, але наразі живуть окремо і не поспішають з одруженням та дітьми, хоча планують з'їхатися.
Зірка фільму "Мавка. Справжній міф" Іван Довженко поділився подробицями особистого життя. Він розповів про знайомство та стосунки з акторкою Марічкою Хоменко.
Про кохану Довженко заговорив в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Іван Довженко та Марічка Хоменко познайомилися у серпні 2023 року під час навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Воно все таке було магічне. Тоді вийшов альбом "Твій Віль" у гурту Schmalgauzen. Це перше кохання,
– сказав Довженко.
Іван пригадав, що після завершення перших стосунків вирішив зосередитися на акторській професії.
І всі плани Марічка зламала. Я побачив і закохався дуже сильно,
– додав він.
Зараз Хоменко навчається на четвертому курсі у майстерні Дмитра Михайловича Богомазова. Довженко ж закінчив курс Богдана Дмитровича Струтинського у 2025 році.
Марічка Хоменко – прекрасна, геніальна акторка. Я її дуже сильно люблю,
– зізнався Іван.
Актори разом уже понад 2 роки. За словами Івана, їм завжди є про що поговорити, адже працюють в одній сфері.
Я відчуваю себе дуже щасливим,
– зазначив Довженко.
Марічка вже познайомилась із батьками Івана. Довженко поділився, що сім'я прийняла його кохану як рідну. Водночас актор зізнався, що вони наразі не поспішають з одруженням і дітьми.
До речі, в інтерв'ю виданню BLIK Іван Довженко розповів, що вони з коханою наразі не живуть разом, але додав, що найближчим часом планують з'їхатися.
Що відомо про Івана Довженка?
Іван Довженко народився у Києві в акторській сім'ї. Його батько – В'ячеслав Довженко, матір – Ксенія Баша.
Разом із мамою Довженко працює у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Грає у виставах "Арлезіанка", "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Наш клас".
Довженко знявся у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном", а також у фільмах "Мавка. Справжній міф" і "На драйві".