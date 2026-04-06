Побачив і закохався дуже сильно, – Іван Довженко відверто розповів про стосунки з дівчиною

Зірка фільму "Мавка. Справжній міф" Іван Довженко поділився подробицями особистого життя. Він розповів про знайомство та стосунки з акторкою Марічкою Хоменко.

Про кохану Довженко заговорив в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Іван Довженко та Марічка Хоменко познайомилися у серпні 2023 року під час навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Воно все таке було магічне. Тоді вийшов альбом "Твій Віль" у гурту Schmalgauzen. Це перше кохання,

– сказав Довженко.

Іван пригадав, що після завершення перших стосунків вирішив зосередитися на акторській професії.

І всі плани Марічка зламала. Я побачив і закохався дуже сильно,

– додав він.

Зараз Хоменко навчається на четвертому курсі у майстерні Дмитра Михайловича Богомазова. Довженко ж закінчив курс Богдана Дмитровича Струтинського у 2025 році.

Марічка Хоменко – прекрасна, геніальна акторка. Я її дуже сильно люблю,

– зізнався Іван.

Актори разом уже понад 2 роки. За словами Івана, їм завжди є про що поговорити, адже працюють в одній сфері.

Я відчуваю себе дуже щасливим,

– зазначив Довженко.

Марічка вже познайомилась із батьками Івана. Довженко поділився, що сім'я прийняла його кохану як рідну. Водночас актор зізнався, що вони наразі не поспішають з одруженням і дітьми.

До речі, в інтерв'ю виданню BLIK Іван Довженко розповів, що вони з коханою наразі не живуть разом, але додав, що найближчим часом планують з'їхатися.

Іван Довженко та Марічка Хоменко / Фото Катерина Козинська

