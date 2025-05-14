Власник першого приватного видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": де зараз Іван Малкович

Іван Малкович – це без перебільшення легендарна людина українського культурного середовища. Він не просто видавець, а ще й поет, який нагороджений Національною премією України імені Тараса Шевченка.

Днями Малкович відзначив день народження. Поету виповнилось 64 роки. Родом він з Івано-Франківщини. З дитинства Івана привчали до культури й мистецтва, адже в гірських гуцульських колоритах важко прожити бодай без краплі чогось творчого. Дізнавайтесь у матеріалі Show24, як Малкович відкрив видання, у чому його особливість та де він зараз.

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Студентські роки та шлях до видавництва

Спершу хлопець навчався в Івано-Франківському музичному училищі ім. Д. Січинського на скрипковому відділенні. У 1980 році Малкович вирішив продовжити навчання у Київському державному університеті ім. Т. Шевченка на філологічному факультеті.

Іван Малкович у молодості / Фото з інстаграму "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

У студентські роки Іван робив перші кроки до кар'єри поета. У січні 1981 року у газеті "Літературна Україна" вийшла перша велика поетична публікація Малковича, а вступне слово написав Дмитро Павличко.

Після закінчення вишу поет освоїв різні професії: від вчителя до редактора. До прикладу, він був літературним редактором у видавництвах "Веселка", "Молодь", "Соняшник" й на "Укртелефільмі". Перша поетична збірка "Білий камінь" вийшла у світ у 1984 році. Ліна Костенко писала рецензію, де назвала Малковича "найніжнішою скрипкою України".

Іван Малкович у молоді роки / Фото з інстаграму "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

У 1992 році Іван Малкович заснував перше в Україні приватне дитяче видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". На вибір такої назви видавця підштовхнуло оповідання Івана Франка "Грицева шкільна наука". Крім того, є історія, де прародич Малковича у 1880 році врятував Франка від голоду.

Перша книга, яка вийшла друком у "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", була "Українська абетка". Поет мріяв, щоб вона починалась зі слова "ангел", а закінчувалась словом "янгол". На такий підхід автора надихнув його син.

Поступово репутація видавництва почала рости, а сьогодні має статус такого, що створює високохудожні книги з ілюстраціями.

Варто віддати належне Малковичу й за "Гаррі Поттера". Саме його видавництво стало першим в Україні, яке у 2000-х роках переклало й почало видавати творіння Джоан Ролінґ українською мовою.

Сьогодні однією з найпопулярніших серій є ілюстровані видання "Гаррі Поттера". Наразі намальовано та видано перших п'ять книг у такому стилі.

Набір ілюстрованих видань "Гаррі Поттера" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" / Скриншот з сайту

Малкович отримав чимало нагород за свою діяльність. Важлива політика видавництва полягає в тому, що вони не публікують нічого російською мовою.

Цікаво, що до дня народження Івана Малковича, на сайті "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" опублікували спеціальні знижки для читачів.

Знижки на сайті "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" / Скриншот з сайту

Особисте життя

Коли видавцю було 24 роки, він вперше побачив свою майбутню дружину під час виступу Оксани Забужко. Малкович розгубився наче хлопчик, але підписав дівчині свою збірку "Білий камінь".

Іван не наважився на знайомство, але його друзі буквально за руку привели чоловіка до чарівної незнайомки.

Ярина Антків / Фото з фейсбук-сторінки Івана Малковича

У 1986 році пара відгуляла гуцульське весілля.

Весілля Івана Малковича та Ярини / Фото з інстаграму "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Згодом у подружжя народилось двоє синів – Тарас і Гордій. Сини поета та видавця росли на його книжках. Іван наголошує: свого часу Тарас та Гордій стали першими дітьми, які почули "Гаррі Поттера" українською.

Цікаві факти про Івана Малковича та де він зараз

У 2001 році видавництво запустило цікаву акцію під назвою "Мінідиво". Малкович ставив за мету зробити якісну дитячу книжку доступною для кожної української родини. Тоді "Укрпоштою" було доставлено 2,5 мільйона примірників книг за смішною ціною – 1 гривня.

Малкович був одним з ініціаторів першого фестивалю "Червона рута".

Івана Малковича називають "хрещеним батьком" "Гаррі Поттера". Цікавий факт, що Джоан Ролінґ під час одного з інтерв'ю презентувала "Гаррі Поттер і смертельні реліквії" в українському перекладі видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Сьогодні поет і видавець продовжує працювати та розвиватись в улюбленій справі. А його кумедні відео в соцмережах не просто спонукають до перегляду, а й заохочують до прочитання книг.

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