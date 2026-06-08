Show24 Українські зірки 72-річний Іво Бобул здивував схудлим виглядом: у мережі з'явилось нове фото артиста
8 червня, 15:57
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72-річний Іво Бобул здивував схудлим виглядом: у мережі з'явилось нове фото артиста

Марія Касій

Український співак Іво Бобул став центром обговорень у мережі. Шанувальники артиста помітили, що він кардинально схуд.

Нещодавно Іво Бобул відвідав один з готелів у Чернівцях. Працівники готелю вирішили поділитися фото зіркового гостя на сторінці в інстаграмі

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Народний артист України позував на тлі рецепції готелю у чорних штанах та яскраво-червоній куртці. Цікаво, що в готелі є іменний номер Іво Бобула. 

Раді приймати Народного артиста України – Іво Бобула, саме у його іменному номері, 
– поділилась адміністрація готелю. 


Іво Бобул / Фото з інстаграму готелю

У коментарях під дописом жваво обговорюють зовнішній вигляд артиста. Багато хто помітив, що Іво Бобул значно схуд. 

  • "Маєте добрий вигляд";
  • "О, Іво так гарно схуд. Дякую за творчість, так тримати";
  • "Ніби схуд, помітно".

Що відомо про Іво Бобула? 

Артист народився у Чернівецькій області, і хоч навчався на токаря на Донеччині, завжди хотів стати співаком. Спершу він виконував пісні в ресторані, а згодом пішов навчатися у музучилище. Був у складі багатьох колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош".

У 1990 Іво Бобул отримав всенародну популярність завдяки пісні "На Україну повернусь". Також він записав кілька спільних треків з Лілією Сандулесу, що теж стали популярними. У 1995 він став заслуженим, а в 1998 – народним артистом України. 

Зараз Іво Бобул продовжує виступати з концертами й продовжує сценічну діяльність.

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