Вона заважала всім, – Іво Бобул припустив, чому зрадниця Лорак поїхала до Росії

Після початку російсько-української війни у 2014 році Ані Лорак (Кароліна Куєк) продовжувала заробляти криваві рублі. Позиція співачки не змінилася й під час повномасштабного вторгнення — вона остаточно зрадила Україну.

У проєкті "Наодинці" народний артист України Іво Бобул припустив, чому Ані Лорак поїхала будувати кар'єру до Росії, передає Show 24. Обоє артистів родом з Чернівецької області, чоловік пам'ятає співачку ще зовсім маленькою.

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Іво Бобул припустив, що Ані Лорак покинула Україну і поїхала до Росії не через гроші. Народний артист України вважає, що співачку "вижили" з українського шоубізнесу.

Вона тут заважала всім. Вона була дуже потужною,

– сказав Бобул.

На думку Бобула, в Лорак не було вибору, куди їхати, адже об неї "почали витирати ноги".

Я відчував, чому вона пішла. Тому що тут щось не так, щось тут було не так. Коли люди починають "хаяти" артистів – це не є добре. Артист може виправитись, може зрозуміти. А як просто ганьбити – це не є добре,

– додав співак.

Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Ані Лорак стала громадянкою Росії

Нагадаємо, минулого місяця пропагандистські ЗМІ повідомили, що Ані Лорак отримала російський паспорт. За інформацією видання РИА Новости, співачці його видали 9 червня 2025 року.

За словами інсайдера, зрадниця в березні 2024 року звернулася до влади з клопотанням про набуття громадянства Росії, а документи подала ще у лютому 2023 року.

Однак співачка залишила своє ім'я – Кароліна Куєк.