Раніше Бобул ділився, що його пенсія складає 5 тисяч гривень. В інтерв'ю проєкту "Наодинці" співак зізнався, що сума вже інша, інформує Show 24.

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Іво Бобул розповів, що почав отримувати більшу пенсію. Зараз це 10 тисяч гривень.

Дуже велика пенсія (сміється – Show 24). Соромно, люди. Але нічого, дякую й за це. Це підвищили за роки,

– сказав співак.

Де працює Іво Бобул?

Народний артист України також поділився, що продовжує свою викладацьку діяльність. Він є завідувачем кафедри естрадного співу в Національній академії керівних кадрів культури й мистецтв.

Журналістка поцікавилася в Іво Бобула, чи він суровий викладач, чи може вигнати студента з аудиторії.

Ні, не виганяю, але покричати можу. Бо ліниві, вони не хочуть вчитися. А потім мені дзвонять і кажуть: "Іво Васильовичу, як ми вам вдячні за те, що ви нас заставляли. Тепер ми це розуміємо, а тоді не розуміли". Я кажу: "Хлопці, ви повинні знати все, тому що йдете вже співати десь,

– поділився Бобул.

Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше актор Віктор Андрієнко назвав розмір своєї пенсії.