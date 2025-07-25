Ранее Бобул делился, что его пенсия составляет 5 тысяч гривен. В интервью проекту "Наедине" певец признался, что сумма уже другая, информирует Show 24.

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Иво Бобул рассказал, что начал получать большую пенсию. Сейчас это 10 тысяч гривен.

Очень большая пенсия (смеется – Show 24). Стыдно, люди. Но ничего, спасибо и за это. Это повысили за годы,

– сказал певец.

Где работает Иво Бобул?

Народный артист Украины также поделился, что продолжает свою преподавательскую деятельность. Он является заведующим кафедрой эстрадного пения в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Журналистка поинтересовалась у Иво Бобула, суровый ли он преподаватель, может ли выгнать студента из аудитории.

Нет, не выгоняю, но покричать могу. Потому что ленивые, они не хотят учиться. А потом мне звонят и говорят: "Иво Васильевич, как мы вам благодарны за то, что вы нас заставляли. Теперь мы это понимаем, а тогда не понимали". Я говорю: "Ребята, вы должны знать все, потому что идете уже петь где-то,

– поделился Бобул.

Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее актер Виктор Андриенко назвал размер своей пенсии.