Подробностями Андриенко поделился в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Виктор Андриенко рассказал, что работает с 17 лет. Несмотря на это, актер получает маленькую пенсию – 3-4 тысячи гривен.

У меня проблема произошла. Не могут найти документы. Когда я был директором студии, мы много зарабатывали и много платили налогов. Они потеряли эти документы. Мы работали, это был 95 год, когда только-только начались идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, совсем другая тогда у тебя пенсия,

– вспомнил он.

Интервью с Виктором Андриенко: смотрите видео онлайн

Почему Виктор Андриенко отказался от звания народного артиста Украины?

Виктор Андриенко имеет звание заслуженного артиста Украины, а вот от народного отказался. Актер объяснил почему.

"Вы знаете, сколько много актеров по Украине, которым уже 70 лет, в очереди стоят. Я только что получил заслуженного, сейчас через полгода я (народный – Show 24). Есть такая певица у нас – Таисия Повалий. Она заслуженная, а через неделю стала народной. А я считал, что нет. Вот там написано 6 лет, значит через 6 лет я буду народным", – заметил Андриенко.

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