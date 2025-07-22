Подробицями Андрієнко поділився у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Віктор Андрієнко розповів, що працює з 17 років. Попри це, актор отримує маленьку пенсію – 3-4 тисячі гривень.

У мене проблема сталася. Не можуть знайти документи. Коли я був директором студії, ми багато заробляти й багато платили податків. Вони загубили ці документи. Ми працювали, це був 95 рік, коли тільки-тільки почалися ідентифікаційні коди, податкові. І це вважається дуже важливим, зовсім інша тоді у тебе пенсія,

– пригадав він.

Інтерв'ю з Віктором Андрієнком: дивіться відео онлайн

Чому Віктор Андрієнко відмовився від звання народного артиста України?

Віктор Андрієнко має звання заслуженого артиста України, а от від народного відмовився. Актор пояснив чому.

"Ви знаєте, скільки багато акторів по Україні, котрим вже 70 років, в черзі стоять. Я тільки що отримав заслуженого, зараз через пів року я (народний – Show 24). Є така співачка у нас – Таїсія Повалій. Вона заслужена, а через тиждень стала народною. А я вважав, що ні. От там написано 6 років, значить через 6 років я буду народним", – зауважив Андрієнко.

Раніше ми повідомляли, яку пенсію отримує Микола Луценко.