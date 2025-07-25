В проекте "Наедине" народный артист Украины Иво Бобул предположил, почему Ани Лорак уехала строить карьеру в Россию, передает Show 24. Оба артиста родом из Черновицкой области, мужчина помнит певицу еще совсем маленькой.

Тоже интересно Уже не 5 тысяч гривен: Иво Бобул признался, какую пенсию получает

Иво Бобул предположил, что Ани Лорак покинула Украину и уехала в Россию не из-за денег. Народный артист Украины считает, что певицу "выжили" из украинского шоубизнеса.

Она здесь мешала всем. Она была очень мощной,

– сказал Бобул.

По мнению Бобула, у Лорак не было выбора, куда ехать, ведь о нее "начали вытирать ноги".

Я чувствовал, почему она ушла. Потому что здесь что-то не так, что-то здесь было не так. Когда люди начинают "хаять" артистов – это не есть хорошо. Артист может исправиться, может понять. А как просто позорить – это не хорошо,

– добавил певец.

Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн

Ани Лорак стала гражданкой России

Напомним, прошлом месяце пропагандистские СМИ сообщили, что Ани Лорак получила российский паспорт. По информации издания РИА Новости, певице его выдали 9 июня 2025 года.

По словам инсайдера, предательница в марте 2024 года обратилась к властям с ходатайством о получении гражданства России, а документы подала еще в феврале 2023 года.

Однако певица оставила свое имя – Каролина Куек.