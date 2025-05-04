Це сталося після окупації, – Іво Бобул зізнався, що з його нерухомістю в Криму

Український співак Іво Бобул поділився, що мав майно у Криму. Він зізнався, що стало з нерухомістю після окупації півострова.

В Іво Бобула була квартира у Криму, куди він приїжджав відпочивати ще до 2014 року. Зараз домівки немає, пише Show 24 з посиланням на BLIK.ua.

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Нерухомість в Криму згоріла. Все згоріло… Більше нічого немає. Сталося це після окупації півострова,

– поділився співак.

Івао Бобул також розповів, що від початку повномасштабного вторгнення живе в Україні. Він кілька разів виїжджав на концерти за кордон, але вирішив нікуди не емігрувати.

"Я народився у селі біля самого румунського кордону, Тереблече називається. Раніше мало назву Порубне. Мої батьки там поховані. Сестри мої та брати жили там. Мої друзі тут, в Україні. Я артистом став на цій землі, мене любить народ. Не любив би, не був би я на сцені стільки років. Чи можу я все це кинути, зібратися й в один день залишити Україну? Якби мені було років 15 – 19, то, можливо. А так, кому я на чужині треба? Я потрібен тут", – вважає артист.

Нагадаємо, раніше Іво Бобул різко висловлювався щодо своєї пенсії. Співак казав, що йому соромно називати цю суму публічно, бо вона значно менша ніж виплати у чиновників. Іво Бобул вважає, що це несправедливо, враховуючи його трудовий стаж.