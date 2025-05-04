У Иво Бобула была квартира в Крыму, куда он приезжал отдыхать еще до 2014 года. Сейчас дома нет, пишет Show 24 со ссылкой на BLIK.ua.

К слову Fenomenal' от Дорофеевой, альбом от Jerry Heil и многое другое: подборка музыкальных новинок

Недвижимость в Крыму сгорела. Все сгорело... Больше ничего нет. Произошло это после оккупации полуострова,

– поделился певец.

Ивао Бобул также рассказал, что с начала полномасштабного вторжения живет в Украине. Он несколько раз выезжал на концерты за границу, но решил никуда не эмигрировать.

"Я родился в селе у самой румынской границы, Тереблече называется. Раньше называлось Порубное. Мои родители там похоронены. Сестры мои и братья жили там. Мои друзья здесь, в Украине. Я артистом стал на этой земле, меня любит народ. Не любил бы, не был бы я на сцене столько лет. Могу ли я все это бросить, собраться и в один день покинуть Украину? Если бы мне было лет 15 – 19, то, возможно. А так, кому я на чужбине нужен? Я нужен здесь", – считает артист.

Напомним, ранее Иво Бобул резко высказывался относительно своей пенсии. Певец говорил, что ему стыдно называть эту сумму публично, потому что она значительно меньше чем выплаты у чиновников. Иво Бобул считает, что это несправедливо, учитывая его трудовой стаж.