Я не одружувався б тоді, – Іво Бобул здивував відвертим зізнанням про минулі шлюби

Народний артист України Іво Бобул відверто розповів про своє особисте життя. Зокрема, він пожалівся на свої ранні шлюби та зізнався, чи спілкується зараз з колишніми дружинами.

Цим співак поділився у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Як розповів Іво Бобул, музична кар'єра створює складнощі у стосунках з жінками, оскільки не кожна партнерка готова миритися з постійною відсутністю чоловіка.

Річ у тім, що життя артиста не таке, як показують по телебаченню. Гастролі, поїздки, репетиції, концерти – тебе може місяцями не бути вдома. Не кожна жінка може таке зрозуміти. І починаються різні життєві нюанси. І дійсно, якби повернути час, я не одружувався б тоді. Але сталося так, як сталося. Це моя історія,

– зазначив виконавець.

Він також розповів про свої теперішні стосунки з колишніми дружинами. З першою співак досі підтримує контакт, оскільки вони мають спільного сина, з другою припинив спілкування через певні конфлікти, а з третьою – співачкою Лілією Сандулесою – мав нагоду поспілкуватися під час нещодавнього спільного туру, проте зараз вони не спілкуються, оскільки виконавиці немає в Україні.

Що відомо про особисте життя Іво Бобула

Співак одружувався чотири рази. Перший шлюб тривав лише три місяці й, за словами виконавця, розпався через втручання тещі. У пари народився син Руслан, який зараз проживає у США.

Другий шлюб подарував артисту доньку Людмилу, але закінчився, бо дружина "загуляла".

Третій – зі співачкою Лілією Сандулесу – тривав десять років, проте завершився через несумісність характерів.

Зараз Іво Бобул одружений з Наталією, яка молодша за нього на 12 років, і разом вони виховують сина Данила.

Нагадаємо, раніше ми писали матеріал, де розповіли детальну біографію Іво Бобула.