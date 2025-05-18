Члена знімальної групи Євробачення облили фарбою пропалестинські протестувальники

Двоє протестувальників намагалися вибігти на сцену під час виконання пісні New Day Will Rise ізраїльською співачкою Юваль Рафаель. Один з них кинув фарбу, яка влучила в члена технічної команди.

Протестувальниками виявилися 22-річний Девід Каррі та 27-річна Міґан Леон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Що відомо про інцидент з фарбою під час виступу представниці Ізраїлю

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, чоловіка та жінку вивели з приміщення й передали поліції. За словами представника ізраїльського мовника Kan, 24-річна Рафаель була "шокована та засмучена".

Наприкінці ізраїльського виступу чоловік і жінка спробували прорватися через бар’єр на сцену. Їх зупинили. Один із них кинув фарбу, у результаті чого постраждав член знімальної групи. Він у порядку, ніхто не зазнав травм,

– пояснив речник суспільного мовника SRG SSR Швейцарії.

Протестувальників зупинили сили безпеки. Організатори Євробачення вирішуватимуть, чи подавати на них до суду.

Водночас у Базелі, де проходив пісенний конкурс, відбулася масштабна антиізраїльська демонстрація. Рада нацбезпеки Ізраїлю закликала своїх громадян у місті уникати публічних конфліктів і зменшити помітність символіки.

Нагадаємо, що цьогоріч перемогу в пісенному конкурсі здобув співак JJ з Австрії, який представив країну з конкурсною піснею Wasted Love. Юваль Рафаель посіла друге місце.