Протестующими оказались 22-летний Дэвид Карри и 27-летняя Миган Леон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно об инциденте с краской во время выступления израильской певицы

В результате инцидента никто не пострадал, мужчину и женщину вывели из помещения и передали полиции. По словам представителя израильского вещателя Kan, 24-летняя Рафаэль была "шокирована и расстроена".

В конце израильского выступления мужчина и женщина попытались прорваться через барьер на сцену. Их остановили. Один из них бросил краску, в результате чего пострадал член съемочной группы. Он в порядке, никто не получил травм,

– пояснил представитель общественного вещателя SRG SSR Швейцарии.

Протестующих остановили силы безопасности. Организаторы Евровидения будут решать, подавать ли на них в суд.

В то же время в Базеле, где проходил песенный конкурс, состоялась масштабная антиизраильская демонстрация. Совет нацбезопасности Израиля призвал своих граждан в городе избегать публичных конфликтов и уменьшить заметность символики.

Напомним, что в этом году победу в песенном конкурсе одержал певец JJ из Австрии, который представил страну с конкурсной песней Wasted Love. Юваль Рафаэль заняла второе место.