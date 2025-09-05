4 квітня 2026 року у київському Палаці спорту відбудеться концерт Jerry Heil. Співачка повідомила, хто став креативним директором її шоу під назвою "ДЖЕРЕЛО".

Імені режисерів розкриють пізніше. Про це повідомляє Show 24.

Це було "так" з першого погляду. Креативний директор мого концерту в Палаці (Спорту) Музики – неймовірний Алан Бадоєв. Після обговорення нашого шоу "ДЖЕРЕЛО" я досі під враженням! Коли кілька джерел зливаються воєдино, вони перетворюються на потужний стрім, що несе свої води у світовий океан. Застрибуйте і ви на цю хвилю, поки квитки ще є у доступі,

– написала Jerry Heil в інстаграмі.

Алан Бадоєв поділився, що команда ставить перед собою головне завдання – розкрити портрет Jerry Heil.

Шоу має об'єднати музичну різноманітність авторки та поглибити сприйняття кожного її слова в піснях. Все інше – масштаб, концептуальність і вражаючі ходи, звісно, будуть, але мені б хотілося зберегти інтригу,

– зазначив він.

Режисер підкреслив, що співачка – "справжнє джерело натхнення" для всієї творчої команди. Бадоєв зізнався, що обожнює працювати з артистами, які самі пишуть пісні, адже "це завжди про розуміння цінності кожного елементу".

Усі, хто вже бачив нашу першу афішу, можуть зрозуміти: попереду буде справжня цілісна історія про Джерело,

– додав Алан.

Jerry Heil оголосила концерт у Палаці спорту