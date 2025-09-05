4 апреля 2026 года в киевском Дворце спорта состоится концерт Jerry Heil. Певица сообщила, кто стал креативным директором ее шоу под названием "ДЖЕРЕЛО".

Имена режиссеров раскроют позже. Об этом сообщает Show 24.

Это было "да" с первого взгляда. Креативный директор моего концерта во Дворце (Спорта) Музыки – невероятный Алан Бадоев. После обсуждения нашего шоу "ДЖЕРЕЛО" я до сих пор под впечатлением! Когда несколько источников сливаются воедино, они превращаются в мощный поток, несущий свои воды в мировой океан. Запрыгивайте и вы на эту волну, пока билеты еще есть в доступе,

– написала Jerry Heil в инстаграме.

Важно! Билеты на концерт Jerry Heil во Дворце спорта можно приобрести по ссылке.

Алан Бадоев поделился, что команда ставит перед собой главную задачу – раскрыть портрет Jerry Heil.

Шоу должно объединить музыкальное разнообразие автора и углубить восприятие каждого ее слова в песнях. Все остальное – масштаб, концептуальность и впечатляющие ходы, конечно, будут, но мне бы хотелось сохранить интригу,

– отметил он.

Режиссер подчеркнул, что певица – "настоящий источник вдохновения" для всей творческой команды. Бадоев признался, что обожает работать с артистами, которые сами пишут песни, ведь "это всегда о понимании ценности каждого элемента".

Все, кто уже видел нашу первую афишу, могут понять: впереди будет настоящая целостная история об Источнике,

– добавил Алан.

Jerry Heil объявила концерт во Дворце спорта