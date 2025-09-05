Імені режисерів розкриють пізніше. Про це повідомляє Show 24.
Це було "так" з першого погляду. Креативний директор мого концерту в Палаці (Спорту) Музики – неймовірний Алан Бадоєв. Після обговорення нашого шоу "ДЖЕРЕЛО" я досі під враженням! Коли кілька джерел зливаються воєдино, вони перетворюються на потужний стрім, що несе свої води у світовий океан. Застрибуйте і ви на цю хвилю, поки квитки ще є у доступі,
– написала Jerry Heil в інстаграмі.
Алан Бадоєв поділився, що команда ставить перед собою головне завдання – розкрити портрет Jerry Heil.
Шоу має об'єднати музичну різноманітність авторки та поглибити сприйняття кожного її слова в піснях. Все інше – масштаб, концептуальність і вражаючі ходи, звісно, будуть, але мені б хотілося зберегти інтригу,
– зазначив він.
Режисер підкреслив, що співачка – "справжнє джерело натхнення" для всієї творчої команди. Бадоєв зізнався, що обожнює працювати з артистами, які самі пишуть пісні, адже "це завжди про розуміння цінності кожного елементу".
Усі, хто вже бачив нашу першу афішу, можуть зрозуміти: попереду буде справжня цілісна історія про Джерело,
– додав Алан.
У Палаці спорту Jerry Heil представить нову шоупрограму "ДЖЕРЕЛО".
"04.04.2026 – важлива дата для мене, і ви згодом зрозумієте, чому саме цей день ми обрали для Палацу спорту. Поки що це маленька таємниця. Я завжди мріяла створювати музику до кінофільмів, тож ви станете героями фільму наяву. Над подією працюють найкращі режисери – їх імена ви дізнаєтесь зовсім скоро", – розповіла співачка.
На глядачів чекають несподівані зіркові гості, нові сценічні образи й приголомшливі постановки. Jerry Heil виконає як свої найпопулярніші треки, так і прем'єри.