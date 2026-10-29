Через безпекову ситуацію: Jerry Heil оголосила про перенесення концерту в Палаці спорту

4 квітня українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) вперше виступила на сцені київського Палацу спорту із сольним шоу "ДЖЕРЕЛО". Згодом артистка анонсувала додатковий концерт під назвою "ДЖЕРЕЛО. НА БІС", який мав відбутися 12 грудня 2026 року.

Однак тепер співачка повідомила про перенесення виступу. У своєму інстаграмі Jerry Heil пояснила, що провести концерт у заплановану дату не вдасться через безпекову ситуацію.

Новою датою шоу стало 12 червня 2027 року.

Jerry Heil пояснила, що зараз проводити заходи на великих майданчиках без укриттів неможливо через безпекову ситуацію в Україні. Саме тому вони з командою вирішили завчасно повідомити про перенесення концерту, щоб шанувальники з інших міст і країн не планували поїздку до Києва на грудень і могли відповідно скоригувати свої плани.

Я так само, як і ви, рахую дні до нашої зустрічі. І хоч тепер доведеться почекати трохи довше, я вірю, що все відбувається у свій час. Дякую вам за терпіння, розуміння і любов і обіцяю вкласти всю свою любов у цей вечір,

– зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше свої концерти в київському Палаці спорту також перенесла співачка Альона Омаргалієва.