Из-за ситуации с безопасностью: Jerry Heil объявила о переносе концерта во Дворце спорта

Однако теперь певица сообщила о переносе выступления. В своем инстаграме Jerry Heil пояснила, что провести концерт в запланированную дату не удастся из-за ситуации с безопасностью в Украине.

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Новой датой шоу стало 12 июня 2027 года.

Jerry Heil пояснила, что сейчас проводить мероприятия на больших площадках без укрытий невозможно из-за ситуации с безопасностью в Украине. Именно поэтому они с командой решили заранее сообщить о переносе концерта, чтобы поклонники из других городов и стран не планировали поездку в Киев на декабрь и могли соответствующим образом скорректировать свои планы.

Я, так же как и вы, считаю дни до нашей встречи. И хотя теперь придется подождать немного дольше, я верю, что все происходит в свое время. Спасибо вам за терпение, понимание и любовь, и обещаю вложить всю свою любовь в этот вечер– отметила артистка.

Напомним, ранее свои концерты в киевском Дворце спорта также перенесла певица Алена Омаргалиева.