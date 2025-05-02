"Зібрала п'ять років творчості в один альбом": Jerry Heil здивувала фанів новою платівкою

Jerry Heil порадувала шанувальників виходом нового альбому під назвою "АРХЕТИПИ". До платівки увійшло 16 різножанрових треків, які демонструє різноманітні грані особистості артистки.

Співачка працювала над альбомом близько п'яти років. Відтак, до збірки увійшли як нещодавно створені композиції, так і пісні, написані на початку кар'єри Яни. Jerry Heil детальніше розповіла про "АРХЕТИПИ" та поділилася своїми улюбленими треками з платівки, пише Show 24.

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За словами співачки, альбом став результатом накопичення значної кількості матеріалу протягом років. Кожна пісня представляє окремий архетип її творчої натури – від ліричної та наївної до бунтарської й енергійної.

Jerry Heil виділила декілька фаворитів у новому альбомі. Серед них – "РИБОLove", створений п'ять років тому, "ЛАВА", "КОТУСИК", яка, як і фіт із YARMAK "З ЯКОГО ТИ ПОВЕРХУ НЕБА?", зародилися під час навчання співачки в престижному коледжі Берклі.

Крім того, альбом включає дует з репером Мішею Правильним ANIMA MEA, де Яна вперше виконала частину тексту латинською мовою.

У платівці ще можна послухати пісню "Кишенька" та "НАЇВНА", що стала першою спільною роботою Jerry Heil із продюсером Іваном Клименком після хіта "#ПОШТА".

"Кишенька" була написана ще на початку повномасштабного вторгнення. Спершу в тексті було: "вже третій місяць, як скажені", потім – "четвертий", але згодом я змінила на "вже котрий місяць, як скажені" і, на жаль, рядок досі актуальний. Я довго думала, чи варто брати цей трек в альбом, адже в його аранжуванні відчувається енергія ще тієї Яни, з епохи "ПОШТИ". Ця пісня – так само як і "НАЇВНА" чи "РИБОLove" – відбиток часу, закарбування у творчості подій і емоцій, що вони викликали. Виконувати "Кишеньку" дуже тяжко емоційно, проте, можливо, комусь зі слухачів вона якраз таки допоможе вивільнити свої емоції,

– розповіла Яна.

Jerry Heil – "Кишенька": дивіться відео онлайн

До улюблених пісень з альбому Jerry Heil ще виокремила панкову композицію "НА КИЛИМІ" та англомовний трек LOVE ME HARD.

LOVE ME HARD – це бонус-трек. Провідник у мій наступний альбом, який я вже потихеньку починаю будувати. Він має темний, затягуючий вайб. Він про взаємодію сили та слабкості, про домінування і підкорення. Про любов, яка ставить запитання: чи має вона межі? І яка взагалі це сила – цілюща чи руйнівна? Дуже скоро ця пісня отримає продовження у відео, яке ще глибше занурить у цю історію і допоможе відчути, як легко можна закохатися не в людину, а в образ. І як непросто з нього вийти,

– розповіла співачка.

Jerry Heil – LOVE ME HARD: дивіться відео онлайн

Слухачам вже відомі кілька композицій з нової платівки: колаборація з MONATIK "ВИМОЛИВ", яка тримається у топі українських чартів, спільна робота з піаністом Євгеном Хмарою "РОЗЧИНЯЮСЬ" та "СНІГ".

Серед інших цікавих робіт – триб'ют реперці alyona alyona під назвою "РИБКИ ЗА СКЛОМ", жіноча інтерпретація пісні гурту Скрябін IF YOU CHEAT та сольна версія хіта "ХВИЛІ", який раніше вийшов у співпраці з KALUSH.

"ХВИЛІ" – присвята моєму улюбленому фандому "пандатім", а особливо – дівчинці Тані, яка присвятила трекові величезну частину свого часу протягом усіх трьох років, відколи я вперше виконала сольну версію на концерті. Завдяки їй у пісні з'явилися власні стікери, емодзі-шифр, профілі в соцмережах. І ось нарешті настав і їхній час,

– поділилась Яна.

Jerry Heil – "ХВИЛІ": дивіться відео онлайн

Зауважимо, альбом "АРХЕТИПИ" вже доступний на всіх цифрових платформах.