Певица работала над альбомом около пяти лет. Поэтому, в сборник вошли как недавно созданные композиции, так и песни, написанные в начале карьеры Яны. Jerry Heil подробнее рассказала о "АРХЕТИПЫ" и поделилась своими любимыми треками с пластинки, пишет Show 24.

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По словам певицы, альбом стал результатом накопления значительного количества материала в течение нескольких лет. Каждая песня представляет отдельный архетип ее творческой натуры – от лирической и наивной до бунтарской и энергичной.

Jerry Heil выделила несколько фаворитов в новом альбоме. Среди них – "РИБОLove", созданный пять лет назад, "ЛАВА", "КОТУСИК", которая, как и фит с YARMAK "С КАКОГО ТЫ ПОВЕРХА НЕБА?", зародились во время учебы певицы в престижном колледже Беркли.

Кроме того, альбом включает дуэт с рэпером Мишей Правильным ANIMA MEA, где Яна впервые исполнила часть текста на латинском языке.

В пластинке еще можно послушать песню "Кишенька" и "НАЇВНА", что стала первой совместной работой Jerry Heil с продюсером Иваном Клименко после хита "#ПОШТА".

"Кишенька" была написана еще в начале полномасштабного вторжения. Сначала в тексте было: "уже третий месяц, как бешеные", потом – "четвертый", но впоследствии я изменила на "уже который месяц, как бешеные" и, к сожалению, строка до сих пор актуальна. Я долго думала, стоит ли брать этот трек в альбом, ведь в его аранжировке чувствуется энергия еще той Яны, из эпохи "ПОШТЫ". Эта песня – так же как и "НАИВНА" или "РИБОLove" – отпечаток времени, запечатление в творчестве событий и эмоций, что они вызвали. Исполнять "Кишеньку" очень тяжело эмоционально, однако, возможно, кому-то из слушателей она как раз таки поможет высвободить свои эмоции,

– рассказала Яна.

Jerry Heil – "Кишенька": смотрите видео онлайн

К любимым песням из альбома Jerry Heil еще выделила панковую композицию "НА КИЛИМЕ" и англоязычный трек LOVE ME HARD.

LOVE ME HARD – это бонус-трек. Проводник в мой следующий альбом, который я уже потихоньку начинаю строить. Он имеет темный, затягивающий вайб. Он о взаимодействии силы и слабости, о доминировании и подчинении. О любви, которая ставит вопрос: имеет ли она границы? И какая вообще это сила – целебная или разрушительная? Очень скоро эта песня получит продолжение в видео, которое еще глубже погрузит в эту историю и поможет почувствовать, как легко можно влюбиться не в человека, а в образ. И как непросто из него выйти,

– рассказала певица.

Jerry Heil – LOVE ME HARD: смотрите видео онлайн

Слушателям уже известны несколько композиций с новой пластинки: коллаборация с MONATIK "ВИМОЛИВ", которая держится в топе украинских чартов, совместная работа с пианистом Евгением Хмарой "РОЗЧИНЯЮСЬ" и "СНІГ".

Среди других интересных работ – трибьют реперке alyona alyona под названием "РЫБКИ ЗА СЛОМ", женская интерпретация песни группы Скрябин IF YOU CHEAT и сольная версия хита "ХВИЛИ", который ранее вышел в сотрудничестве с KALUSH.

"ХВИЛИ" – посвящение моему любимому фандому "пандатим", а особенно – девочке Тане, которая посвятила треку огромную часть своего времени в течение всех трех лет, с тех пор как я впервые исполнила сольную версию на концерте. Благодаря ей у песни появились собственные стикеры, эмодзи-шифр, профили в соцсетях. И вот наконец настал и их время,

– поделилась Яна.

Jerry Heil – "ХВИЛИ": смотрите видео онлайн

Заметим, альбом "АРХЕТИПИ" уже доступен на всех цифровых платформах.