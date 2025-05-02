Співачка працювала над альбомом близько п'яти років. Відтак, до збірки увійшли як нещодавно створені композиції, так і пісні, написані на початку кар'єри Яни. Jerry Heil детальніше розповіла про "АРХЕТИПИ" та поділилася своїми улюбленими треками з платівки, пише Show 24.

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За словами співачки, альбом став результатом накопичення значної кількості матеріалу протягом років. Кожна пісня представляє окремий архетип її творчої натури – від ліричної та наївної до бунтарської й енергійної.

Jerry Heil виділила декілька фаворитів у новому альбомі. Серед них – "РИБОLove", створений п'ять років тому, "ЛАВА", "КОТУСИК", яка, як і фіт із YARMAK "З ЯКОГО ТИ ПОВЕРХУ НЕБА?", зародилися під час навчання співачки в престижному коледжі Берклі.

Крім того, альбом включає дует з репером Мішею Правильним ANIMA MEA, де Яна вперше виконала частину тексту латинською мовою.

У платівці ще можна послухати пісню "Кишенька" та "НАЇВНА", що стала першою спільною роботою Jerry Heil із продюсером Іваном Клименком після хіта "#ПОШТА".

"Кишенька" була написана ще на початку повномасштабного вторгнення. Спершу в тексті було: "вже третій місяць, як скажені", потім – "четвертий", але згодом я змінила на "вже котрий місяць, як скажені" і, на жаль, рядок досі актуальний. Я довго думала, чи варто брати цей трек в альбом, адже в його аранжуванні відчувається енергія ще тієї Яни, з епохи "ПОШТИ". Ця пісня – так само як і "НАЇВНА" чи "РИБОLove" – відбиток часу, закарбування у творчості подій і емоцій, що вони викликали. Виконувати "Кишеньку" дуже тяжко емоційно, проте, можливо, комусь зі слухачів вона якраз таки допоможе вивільнити свої емоції,

– розповіла Яна.

Jerry Heil – "Кишенька": дивіться відео онлайн

До улюблених пісень з альбому Jerry Heil ще виокремила панкову композицію "НА КИЛИМІ" та англомовний трек LOVE ME HARD.

LOVE ME HARD – це бонус-трек. Провідник у мій наступний альбом, який я вже потихеньку починаю будувати. Він має темний, затягуючий вайб. Він про взаємодію сили та слабкості, про домінування і підкорення. Про любов, яка ставить запитання: чи має вона межі? І яка взагалі це сила – цілюща чи руйнівна? Дуже скоро ця пісня отримає продовження у відео, яке ще глибше занурить у цю історію і допоможе відчути, як легко можна закохатися не в людину, а в образ. І як непросто з нього вийти,

– розповіла співачка.

Jerry Heil – LOVE ME HARD: дивіться відео онлайн

Слухачам вже відомі кілька композицій з нової платівки: колаборація з MONATIK "ВИМОЛИВ", яка тримається у топі українських чартів, спільна робота з піаністом Євгеном Хмарою "РОЗЧИНЯЮСЬ" та "СНІГ".

Серед інших цікавих робіт – триб'ют реперці alyona alyona під назвою "РИБКИ ЗА СКЛОМ", жіноча інтерпретація пісні гурту Скрябін IF YOU CHEAT та сольна версія хіта "ХВИЛІ", який раніше вийшов у співпраці з KALUSH.

"ХВИЛІ" – присвята моєму улюбленому фандому "пандатім", а особливо – дівчинці Тані, яка присвятила трекові величезну частину свого часу протягом усіх трьох років, відколи я вперше виконала сольну версію на концерті. Завдяки їй у пісні з'явилися власні стікери, емодзі-шифр, профілі в соцмережах. І ось нарешті настав і їхній час,

– поділилась Яна.

Jerry Heil – "ХВИЛІ": дивіться відео онлайн

Зауважимо, альбом "АРХЕТИПИ" вже доступний на всіх цифрових платформах.