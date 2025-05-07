Готуються до Євробачення-2025: Jerry Heil та гурт Ziferblat зустрілися у Швейцарії
- Jerry Heil та гурт Ziferblat зустрілися у Швейцарії для підготовки до Євробачення-2025.
- Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі 13 травня, а Jerry Heil під час інтервал-акту.
Співачка Jerry Heil та гурт Ziferblat приїхали у Швейцарію, що виступити на Євробаченні-2025. Українські артисти зустрілися під час репетицій.
Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-каналу "Євробачення Україна".
Вас також може зацікавити Було дуже боляче, – колишній стиліст Ziferblat шокував зізнанням про конфлікт з лейблом гурту
Так, в телеграмі показали момент зустрічі Даниїла, Валентина й Федора з Яною. Можна побачити, як вони спілкуються під час підготовки до пісенного конкурсу, проте деталей їхньої зустрічі поки не розголошують.
Jerry Heil та Ziferblat / Скриншот з телеграм-каналу "Євробачення Україна"
Що відомо про виступи Jerry Heil та Ziferblat на Євробаченні-2025
Український гурт вийде на сцену міжнародного пісенного конкурсу вже 13 травня під час першого півфіналу Євробачення-2025, де представлятиме нашу країну.
Водночас Jerry Heil виступить під час одного з інтервал-актів Євробачення. Щоправда, співачка вийде на сцену без alyona alyona, в дуеті з якою минулого року представляла Україну на Євробаченні.
Також до Базеля поїде переможниця Євробачення-2026 Джамала, проте поки не відомо, яку роль співачка виконуватиме на конкурсі.