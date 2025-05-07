Готуються до Євробачення-2025: Jerry Heil та гурт Ziferblat зустрілися у Швейцарії

Співачка Jerry Heil та гурт Ziferblat приїхали у Швейцарію, що виступити на Євробаченні-2025. Українські артисти зустрілися під час репетицій.

Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-каналу "Євробачення Україна".

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Так, в телеграмі показали момент зустрічі Даниїла, Валентина й Федора з Яною. Можна побачити, як вони спілкуються під час підготовки до пісенного конкурсу, проте деталей їхньої зустрічі поки не розголошують.



Jerry Heil та Ziferblat / Скриншот з телеграм-каналу "Євробачення Україна"

Що відомо про виступи Jerry Heil та Ziferblat на Євробаченні-2025

Український гурт вийде на сцену міжнародного пісенного конкурсу вже 13 травня під час першого півфіналу Євробачення-2025, де представлятиме нашу країну.

Водночас Jerry Heil виступить під час одного з інтервал-актів Євробачення. Щоправда, співачка вийде на сцену без alyona alyona, в дуеті з якою минулого року представляла Україну на Євробаченні.

Також до Базеля поїде переможниця Євробачення-2026 Джамала, проте поки не відомо, яку роль співачка виконуватиме на конкурсі.