Jerry Heil, яка разом з alyona alyona представляла Україну на пісенному конкурсі минулого року, підтвердила, що виступить на сцені Євробачення-2025. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм артистки.

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Співачка оголосила, що поїде в Базель для особливого виступу на пісенному конкурсі в інтервал-акті.

Привіт, Європо й Австраліє! Це Jerry Heil з України, і я не можу дочекатися нашої зустрічі в Базелі. Я виступатиму на Євробаченні цього року також. Побачимось, діви,

– сказала виконавиця.

Jerry Heil їде на Євробачення: відео

Додамо, раніше стало відомо, що Jerry Heil стане речницею від України на Євробаченні-2025. Це означає, що артистка оголошуватиме бали українського національного журі у прямому етері грандіозного фіналу.

Хто ще з українських зірок буде на Євробаченні

Переможниця конкурсу у 2016 році – Джамала – теж зізнавалась, що поїде у Швейцарію на Євробачення. Та наразі невідомо, у якій ролі артистка буде на конкурсі.

"Я їду. Не можу сказати, в якій ролі, але буду", – інтригувала Джамала.

Тим часом гурт Ziferblat готується до виступу та вже провів першу репетицію. Після неї стали відомі перші деталі номера. Виявилося, що на сцені не буде зеленого поля, як на Нацвідборі. Натомість глядачів чекають дим та феєрверки, а на екрані – рожеві та зелені графічні елементи.