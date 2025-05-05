Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona представляла Украину на песенном конкурсе прошлого года, подтвердила, что выступит на сцене Евровидения-2025. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм артистки.

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Певица объявила, что поедет в Базель для особого выступления на песенном конкурсе в интервал-акте.

Привет, Европа и Австралия! Это Jerry Heil из Украины, и я не могу дождаться нашей встречи в Базеле. Я буду выступать на Евровидении в этом году также. Увидимся, дивы,

– сказала исполнительница.

Jerry Heil едет на Евровидение: видео

Добавим, ранее стало известно, что Jerry Heil станет спикером от Украины на Евровидении-2025. Это означает, что артистка будет объявлять баллы украинского национального жюри в прямом эфире грандиозного финала.

Кто еще из украинских звезд будет на Евровидении

Победительница конкурса в 2016 году – Джамала – тоже признавалась, что поедет в Швейцарию на Евровидение. Но пока неизвестно, в какой роли артистка будет на конкурсе.

"Я еду. Не могу сказать, в какой роли, но буду", – интриговала Джамала.

Тем временем группа Ziferblat готовится к выступлению и уже провела первую репетицию. После нее стали известны первые детали номера. Оказалось, что на сцене не будет зеленого поля, как на Нацотборе. Вместо этого зрителей ждут дым и фейерверки, а на экране – розовые и зеленые графические элементы.