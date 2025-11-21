Колишній учасник гурту DZIDZIO вперше показав фото зі свого весілля
- Український співак JULIK, справжнє ім'я якого Назар Гук, випустив нову пісню "Кохання двох сердець" про справжню любов.
- Він вже понад 10 років одружений з Катериною Демченко, з якою має сина Дениса, і поділився рідкісними фото зі свого весілля.
Український співак JULIK, який раніше був учасником гурту DZIDZIO, не надто афішує особисте життя. Саме тому не всі шанувальники знають, що артист вже понад 10 років перебуває у щасливому шлюбі з дружиною Катериною.
Днями ж JULIK випусти щемливу пісню про кохання й ексклюзивно для 24 Каналу поділився рідкісними фото зі свого весілля.
Артист презентував трек "Кохання двох сердець". Через цю композицію співак нагадує: кохання – це не казка, а вибір людей, які не здаються навіть у найскладніші моменти.
Я написав цю пісню не як романтичну баладу, а як сповідь. Бо коли справді любиш – не шукаєш слів, просто відчуваєш, що це твоє. І якщо ваші серця б'ються в унісон – це вже перемога. Мені хотілося написати її без ідеалізації, без прикрас. Так, як є насправді. Бо сьогодні ми всі навчилися красиво говорити про любов, але не завжди вміємо її проживати,
– зазначив JULIK.
Цю пісню він створив під час гастролей за кордоном, коли сам був далеко від рідних і близьких.
JULIK – "Кохання двох сердець" : дивіться відео онлайн
Додамо, що JULIK, справжнє ім'я якого Назар Гук, у 2014 році одружився з Катериною Демченко. Пара показала щасливі кадри з їхнього весілля.
Весілля Юліка/ Фото прес-служби
Що відомо про особисте життя JULIK?
- З майбутньою дружиною співак познайомився в інтернеті.
- Раніше Катерина була візажисткою і допомагала артисту з гримом та стилем. Тепер вона працює у піар-агенції JULIK.
- Подружжя разом виховує сина Дениса. У лютому хлопчику виповнилося 9 років.
- Раніше артист розповідав, що його син теж захоплюється музикою, проте зараз обрав футбол. Батьки поважають вибір Дениса і підтримують будь-які його починання.