Бывший участник группы DZIDZIO впервые показал фото со своей свадьбы

Украинский певец JULIK, который ранее был участником группы DZIDZIO, не слишком афиширует личную жизнь. Именно поэтому не все поклонники знают, что артист уже более 10 лет находится в счастливом браке с женой Екатериной.

На днях же JULIK выпустил щемящую песню о любви и эксклюзивно для 24 Канала поделился редкими фото со своей свадьбы.

Артист представил трек "Любовь двух сердец". Через композицию певец напоминает: любовь – это не сказка, а выбор людей, которые не сдаются даже в самые сложные моменты.

Я написал эту песню не как романтическую балладу, а как исповедь. Потому что когда действительно любишь – не ищешь слов, просто чувствуешь, что это твое. И если ваши сердца бьются в унисон – это уже победа. Мне хотелось написать ее без идеализации, без прикрас. Так, как есть на самом деле. Потому что сегодня мы все научились красиво говорить о любви, но не всегда умеем ее проживать,

– отметил JULIK.

Эту песню он создал во время гастролей за рубежом, когда сам был далеко от родных и близких.

JULIK – "Любовь двух сердец" : смотрите видео онлайн

Добавим, что JULIK, настоящее имя которого Назар Гук, в 2014 году женился на Екатерине Демченко. Пара показала счастливые кадры с их свадьбы.

Свадьба JULIK / Фото пресс-службы

Что известно о личной жизни JULIK?