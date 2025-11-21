Бывший участник группы DZIDZIO впервые показал фото со своей свадьбы
- Украинский певец JULIK, настоящее имя которого Назар Гук, выпустил новую песню "Любовь двух сердец" о настоящей любви.
- Он уже более 10 лет женат на Екатерине Демченко, с которой имеет сына Дениса, и поделился редкими фото со своей свадьбы.
Украинский певец JULIK, который ранее был участником группы DZIDZIO, не слишком афиширует личную жизнь. Именно поэтому не все поклонники знают, что артист уже более 10 лет находится в счастливом браке с женой Екатериной.
На днях же JULIK выпустил щемящую песню о любви и эксклюзивно для 24 Канала поделился редкими фото со своей свадьбы.
Вас также может заинтересовать Обожают и дети, и взрослые: самые популярные песни Степана Гиги, который в больнице борется за жизнь
Артист представил трек "Любовь двух сердец". Через композицию певец напоминает: любовь – это не сказка, а выбор людей, которые не сдаются даже в самые сложные моменты.
Я написал эту песню не как романтическую балладу, а как исповедь. Потому что когда действительно любишь – не ищешь слов, просто чувствуешь, что это твое. И если ваши сердца бьются в унисон – это уже победа. Мне хотелось написать ее без идеализации, без прикрас. Так, как есть на самом деле. Потому что сегодня мы все научились красиво говорить о любви, но не всегда умеем ее проживать,
– отметил JULIK.
Эту песню он создал во время гастролей за рубежом, когда сам был далеко от родных и близких.
JULIK – "Любовь двух сердец" : смотрите видео онлайн
Добавим, что JULIK, настоящее имя которого Назар Гук, в 2014 году женился на Екатерине Демченко. Пара показала счастливые кадры с их свадьбы.
Свадьба JULIK / Фото пресс-службы
Что известно о личной жизни JULIK?
- С будущей женой певец познакомился в интернете.
- Ранее Екатерина была визажисткой и помогала артисту с гримом и стилем. Теперь она работает в пиар-агентстве JULIK.
- Супруги вместе воспитывают сына Дениса. В феврале мальчику исполнилось 9 лет.
- Ранее артист рассказывал, что его сын тоже увлекается музыкой, однако сейчас выбрал футбол. Родители уважают выбор Дениса и поддерживают любые его начинания.