18-річна учасниця конкурсу краси "Юна міс США" загинула в автокатастрофі

Учасниця конкурсу краси Miss Teen USA ("Юна міс США") загинула в жахливій аварії. Життя Каденс Фредеріксен обірвалося у 18 років.

Учасниця конкурсу краси та перспективна дівчина Каденс Фредеріксен загинула в автокатастрофі у Флориді. Про це пише 24 Канал з посиланням на Рeople.

До слова Тіна Кароль відверто розповіла, що відчуває, коли згадує про покійного чоловіка Євгена

У понеділок, 17 лютого, автомобіль Каденс Фредеріксен врізався у причіп трактора на дорозі округу Санта-Роза. Через аварію 18-річна загинула. Водієм трактора був 56-річний чоловік, він отримав легкі травми. Розслідування ДТП триває.

Чим була відома Каденс Фредеріксен

Дівчина розповідала, що в дитинстві зазнала жахливого ставлення до себе з боку біологічної матері. Через це вона змалечку страждала від голоду та принижень обранця мами.

У 2017 році Каденс удочерили. Згодом вона вирішила заснувати власну благодійну програму, щоб допомагати дітям у названих сім'ях, притулках і лікарнях. Дівчина навчалась у старших класах Baker School. Її пам'ять вшанували у соцмережах конкурсу "Міс Флорида США".



Каденс Фредеріксен / Фото з інстаграму конкурсу краси

Каденс Фредеріксен багато допомагала тваринам та планувала стати ветеринаркою. Напередодні вона отримала стипендію на навчання в коледжі.