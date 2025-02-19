Участница конкурса красоты и перспективная девушка Каденс Фредериксен погибла в автокатастрофе во Флориде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Рeople.

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В понедельник, 17 февраля, автомобиль Каденс Фредериксен врезался в прицеп трактора на дороге округа Санта-Роза. Из-за аварии 18-летняя погибла. Водителем трактора был 56-летний мужчина, он получил легкие травмы. Расследование ДТП продолжается.

Чем была известна Каденс Фредериксен

Девушка рассказывала, что в детстве испытала ужасное отношение к себе со стороны биологической матери. Поэтому она с детства страдала от голода и унижений избранника мамы.

В 2017 году Каденс удочерили. Впоследствии она решила основать собственную благотворительную программу, чтобы помогать детям в приемных семьях, приютах и больницах. Девушка училась в старших классах Baker School. Ее память почтили в соцсетях конкурса "Мисс Флорида США".



Каденс Фредериксен / Фото из инстаграма конкурса красоты

Каденс Фредериксен много помогала животным и планировала стать ветеринаром. Накануне она получила стипендию на обучение в колледже.