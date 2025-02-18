С момента болезненной потери прошло немало времени, однако Кароль до сих пор может плакать, когда погружается в воспоминания о любимом, пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст UNZIP.

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Звезда призналась, что ее переполняют эмоции, когда она просматривает совместные фотографии и видео.

В любви нет гравитации. Человек, который пережил потерю, я тебе честно скажу, чувствует и дыхание, и прикосновение, и тремор при упоминании, и комок в горле, и слезы. Это нельзя вызвать искусственно. Вся память, которая еще бережется, но она стирается... Или когда просматриваете фото или видео..,

– рассказала Тина Кароль.

Церемония венчания Тины Кароль и Евгения Огира / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль

А что касается темы любви, то она не связывает ее с физическим влечением, ведь в приоритете речь идет об эмоциональной увлеченности человеком.

Я могу быть влюблена в человека, но никогда не скажу, потому что я влюблена в этот талант, в его качество. Но очень редко когда состоится разговор на эту тему, потому что может рассыпаться образ,

– подытожила артистка.

Напомним, что в прошлом году певице "приписали" роман с младшим на 9 лет мужчиной. Сама же Кароль не стала замалчивать эту тему и сказала, что это смешно.