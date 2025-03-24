"Переконували цього не робити": що загрожувало Kalush через підтримку "Азовсталі" на Євробаченні

Гурт Kalush Orchestra, який представив Україну на Євробаченні-2022, зробив важливий заклик просто зі сцени конкурсу. Вигук Олега Псюка про "Азовсталь" міг загрожувати колективу дискваліфікацією.

Колишній директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий пригадав участь гурту в Євробаченні-2022. Він розповів, які проблеми могли виникнути в музикантів через підтримку "Азовсталі". Про це пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Микола Кучерявий розповів, що за слова про "Азовсталь" зі сцени конкурсу гурту загрожувала не тільки дискваліфікація, але й чималий штраф. Тому їм радили зробити свою промову вже після перемоги.

У нас були проблеми раніше, тому що всі переконували цього не робити. І не пересічні українці, а люди, які були в контексті справи й розуміли: дуже великий відсоток того, що нас дискваліфікують. Крім того, за це міг бути просто шалений штраф, а якщо враховувати ще факт, що ми позичили гроші, щоб поїхати на Євробачення...

– пригадав ексдиректор Kalush Orchestra.

Продюсер зауважив, що тоді українське Суспільне мовлення звернулось до організаторів Євробачення з запитанням – чи можна говорити про "Азовсталь" – і не отримало відповіді. Він припускає, що мовник просто вирішив утримуватися, бо розумів, що заборона з їхнього боку теж спричинить скандал.

Микола Кучерявий був у теробороні, тому наполягав на своїй думці. У день виступу про рішення все-таки підтримати "Азовсталь" не знали навіть учасники гурту, окрім Олега Псюка.

Якщо подивитися з іншого боку, то от сказали б ми про "Азовсталь", нас дискваліфікували б, а заклик про допомогу вирізали б з етеру і ніхто б цього не побачив. Хоча гурт закликав звільнити цивільних, бо там була гуманітарна катастрофа, а не військова. "Азовсталь" – це цивільний завод, з металу якого зроблено навіть мости в Італії. Ми просили звільнити цивільних людей з цивільного заводу. Але добре, що все вдалося, що нас почули,

– підсумував колишній директор гурту.

Нагадаємо, тим часом триває підготовка до Євробачення-2025. 24 березня стартувало голосування за кандидатів національного журі від України.

Як це було

Kalush Orchestra заспівав на Євробаченні-2022 пісню Stefania. Після завершення номера кожен учасник має кілька секунд на подяку публіці. Олег Псюк використав цей час, щоб закликати світ підтримати Україну та врятувати Маріуполь й "Азовсталь".

Цей вигук справді дав свій результат – люди зі всього світу почали шукати в Google інформацію про "Азовсталь".