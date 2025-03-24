П'ятеро артистів, які наберуть найбільшу кількість голосів та отримають схвалення Європейської мовної спілки, представлятимуть Україну в Національному журі та оцінюватимуть виступи учасників конкурсу. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Суспільне.Євробачення".

До теми Ziferblat поділилися своїми прогнозами щодо переможця Євробачення -2025

Серед претендентів на місце в журі – співак MELOVIN, виконавиця Tayanna, фронтмен та вокаліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич, постановник шоу Руслан Махов, солітка гурту Go_A Катерина Павленко, режисер Анатолій Сачівко, генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Олена Шоптенко та засновник проєкту "Pianoбой" Дмитро Шуров.

Для участі в голосуванні необхідно відкрити застосунок Дія, перейти до розділу "Сервіси", вибрати "Опитування" та проголосувати за одного з кандидатів. Голосування триватиме з 24 до 31 березня (до 10:00).

Обрані представники журі матимуть прямий вплив на результати музичного конкурсу, віддаючи бали іншим країнам-учасницям.

Нагадаємо, цьогоріч міжнародний пісенний конкурс пройде в Базелі, Швейцарія. Про те, хо їде на Євробачення 2025 від України стало відомо 8 лютого. Нашу країну представлятиме гурт Ziferblat з треком Bird of Pray.