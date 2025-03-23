Даниїл і Валентин Лещинські розкрили своїх фаворитів на Євробаченні-2025. Що цікаво, брати не зійшлися у думках. Повідомляє Show 24 з посиланням на відео Adam Mc Callig, який взяв інтерв'ю в артистів.
Цікаво Хто був першим представником України на Євробаченні та де він зараз
Так, як розповів фронтмен Ziferblat Даниїл, у нього є два фаворити – представники Польщі та Латвії. Його брат Валентин назвав одразу шість країн, чиї виступи справили на нього найбільше враження: Португалія, Латвія, Великобританія, Фінляндія, Албанія та Італія.
Що відомо про Євробачення-2025
- Цьогорічний пісенний конкурс прийматиме швейцарське місто Базель. Організатори вже оголосили ведучих – ними стануть комікеса і телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, а також телеведуча й співачка Сандра Штудер.
- Основні заходи пройдуть на арені St. Jakobshalle. Додатково в місті буде споруджено спеціальний майданчик Arena Plus для публічного перегляду шоу.
- Півфінали конкурсу заплановані на 13 і 15 травня, а грандіозний фінал Євробачення-2025 відбудеться 17 травня 2025 року.