Даниїл і Валентин Лещинські розкрили своїх фаворитів на Євробаченні-2025. Що цікаво, брати не зійшлися у думках. Повідомляє Show 24 з посиланням на відео Adam Mc Callig, який взяв інтерв'ю в артистів.

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Так, як розповів фронтмен Ziferblat Даниїл, у нього є два фаворити – представники Польщі та Латвії. Його брат Валентин назвав одразу шість країн, чиї виступи справили на нього найбільше враження: Португалія, Латвія, Великобританія, Фінляндія, Албанія та Італія.

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