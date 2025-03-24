Пятеро артистов, которые наберут наибольшее количество голосов и получат одобрение Европейского вещательного союза, будут представлять Украину в Национальном жюри и оценивать выступления участников конкурса. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Суспільне.Євробачення".

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Среди претендентов на место в жюри – певец MELOVIN, исполнительница Tayanna, фронтмен и вокалист группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, постановщик шоу Руслан Махов, солистка группы Go_A Екатерина Павленко, режиссер Анатолий Сачивко, генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, чемпионка мира по спортивным бальным танцам Алена Шоптенко и основатель проекта "Ріапобой" Дмитрий Шуров.

Для участия в голосовании необходимо открыть приложение Дія, перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Опрос" и проголосовать за одного из кандидатов. Голосование продлится с 24 по 31 марта (до 10:00).

Избранные представители жюри будут иметь прямое влияние на результаты музыкального конкурса, отдавая баллы другим странам-участницам.

Напомним, в этом году международный песенный конкурс пройдет в Базеле, Швейцария. О том, хо едет на Евровидение 2025 от Украины стало известно 8 февраля. Нашу страну будет представлять группа Ziferblat с треком Bird of Pray.