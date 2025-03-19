Шанувальники Євробачення, які прибудуть до Базеля на конкурс, можуть готуватися до виступів багатьох інших знаменитостей. Серед цих зірок буде українська співачка Jerry Heil. Про програму музичних і культурних подій повідомили на офіційному сайті Євробачення, передає Show 24.

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Навпроти Містечка Євробачення будуть розташовані EuroClub і EuroCafé – місця, де щоночі триватимуть гучні вечірки.

У перший вечір EuroClub, 10 травня, відбудеться вечірка-відкриття за участі швейцарських діджеїв. На сцену вийдуть улюбленці пісенного конкурсу – представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil, переможниця Євробачення-2013 від Данії Еммелі де Форест та учасник Євробачення-2018 від Австрії Цесар Семпсон.

Зауважимо, вже всі країни обрали своїх учасників у пісенному конкурсі, тому букмекери роблять перші ставки на Євробачення-2025. Україні пророкують 9 місце у фіналі. Найбільше шансів на перемогу нібито у Швеції.

Які ще розваги будуть в Базелі

Площа Барфюссерплац з 10 до 17 травня стане площею Євробачення. Кожен день матиме власну музичну тему, наприклад День джазу чи День хіп-хопу.

Традиційно у Базелі буде Eurovision Village (Містечко Євробачення). Цьогоріч вперше воно буде у закритому приміщенні, що розраховане приблизно на 12 тисяч відвідувачів. Там будуть зони для вечірок, відпочинку. На Eurovision Village виступатимуть швейцарські зірки Євробачення та інші знаменитості, зокрема, Кончіта Вурст.