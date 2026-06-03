Боляче до крику, – на фронті загинув брат співачки Камалії
Камалія повідомила про горе в родині. На фронті загинув двоюрідний брат співачки – Сергій Канатніков-Прядко.
Сумну звістку Камалія сповістила на своїй сторінці в інстаграмі.
Не пропустіть Уся праця пішла нанівець, – росіяни втретє за 16 днів вдарили по бізнес-центру Камалії
Камалія пригадала, що менш ніж рік тому видала заміж свою двоюрідну сестру Юлію, яка служить у ЗСУ. Тоді співачка бачилася з Сергієм і навіть не могла подумати, що сьогодні проводжатиме його в останню путь.
Наша родина дуже любила його і неймовірно ним пишалася. Ми завжди цінували кожну можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч,
– зізналась вона.
Камалія розповіла, що брата неодноразово витягувати з поля бою пораненим, проте він відновлювався і повертався на фронт. Артистка зазначила, що "третє повернення стало для нього останнім".
Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам'ятати тебе – сильного, мужнього, справжнього. Світла пам'ять тобі. Царство Небесне. Герої не вмирають,
– написала Камалія.
На війні загинув друг Руслана Ігоровича
Нагадаємо, вчора зірковий вчитель Руслан Ігорович повідомив, що втратив друга на фронті. Ярослав Іванов з позивним "Варнак" загинув 31 травня під час виконання бойового завдання у віці 23 років.
Військовий служив з 2022 року: спершу у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", потім отримав посаду в Десантно-штурмових військах, а у 2025-му долучився до роти РЕБ 3 ОШБр 3 АК.
Попрощаються з "Варнаком" у Києві. Деталі його наречена повідомить згодом.