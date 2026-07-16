Видалення органу або летальні наслідки: Камалія відверто розповіла про тяжку хворобу

Популярна вітчизняна виконавиця опинилася за крок від операційного столу через небезпечний хронічний стан. Знаменитість відкрито заговорила про загрозу для свого життя, яка загострюється на тлі сильних переживань.

Відома українська співачка Камалія відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоровʼям, які загрожують їй складною операцією та навіть смертю. Зірка зізналася, що страждає від давньої недуги, яка стрімко загострюється на тлі сильного стресу та переживань у коментарі для на телеканалі "Дім".

У мене є така давня, хронічна проблема з кишковим трактом, і вона двічі на рік загострюється. Це небезпечна ситуація, звичайно, бо може навіть закінчитися летальним результатом,

– Камалія.

Виконавиця пояснила, що хвороба дає про себе знати, коли нервова система перебуває на межі через постійні потрясіння. Останнім часом на долю артистки випало чимало випробувань. Бізнес-центр співачки тричі атакували ракетами, а згодом вона дізналася про трагічну загибель свого двоюрідного брата на передовій.

Камалія / скриншот з відео

Після похорону близької людини стан Камалії різко погіршився. Вона намагалася терпіти біль і пила знеболювальні таблетки, проте вони не подіяли, і зрештою зірка просто знепритомніла. Лікарі попереджають: якщо подібні небезпечні напади повторюватимуться регулярно, їй доведеться видалити частину кишечника.

Нещодавно Камалія вже скаржилася на раптове погіршення самопочуття, коли її організм вирішив влаштувати "позаплановий концерт". Тоді через загострення старої болячки знаменитості довелося терміново викликати швидку допомогу.

Через постійний стрес у виконавиці загострилися давні проблеми. Наприклад, нещодавно Камалія дізналася, що її брата з інвалідністю мобілізували.