"Не бажаю нікому такого рецепта": відома співачка відповіла хейтерам щодо різкого схуднення

Українська співачка Камалія відповіла на численні закиди щодо способу її різкого схуднення. Артистка зізналася, чи використовувала препарат "Оземпік" і розповіла про свій шлях до стрункого тіла.

У своєму інстаграмі Камалія похизувалася стрункою фігурою й помітно схудлим обличчям. Співачка не витримала хейту та обговорень її різкого схуднення та розповіла свою історію зміни ваги.

Після того як я опублікувала відео в TikTok, у коментарях почали з’являтися різні обговорення та припущення щодо мого схуднення. Хтось пише, що це штучний інтелект, хтось – що Mounjaro чи Ozempic, хтось просто хейтить,

– каже артистка.

Вона нагадала, що все життя мала струнку фігуру, займалася спортом та в цілому вела активний спосіб життя. Артистка також розповіла, що у 2006 році у неї виявили аутоімунний тиреоїдит і вузол у щитоподібній залозі, після чого їй призначили "Еутирокс".

Але до 2021 року я завжди була стрункою! У 2008 році, коли я виграла Всесвітній конкурс краси Mrs. World 2008, я важила 46 кг при зрості 174 сантиметри,

– каже співачка.

Камалія схудла і розповіла про свій шлях: дивіться відео

Також Камалія згадала, як паралельно, приблизно з 2006 року почалася її довга боротьба за те, щоб стати мамою. Це було пов’язано з гормональними препаратами, операціями та ЕКЗ.

Потім я захворіла на COVID, а після нього в мене виявили рак. Після гормональної хімієтерапії, операції та променевої терапії я дуже змінилася і почала набирати вагу,

– додала сумні подробиці Камалія.

Вже в червні 2026 року співачка потрапила до реанімації із запаленням кишківника та гострим дивертикулітом. Їй призначили препарати та жорсткі обмеження в харчуванні на все життя.

Так, я схудла. Але всього лише приблизно на 5 кг за кілька місяців. І за цими п’ятьма кілограмами немає жодного "чарівного секрету". Сьогодні я справді дотримуюся дуже жорсткої дієти, але не заради схуднення, а через стан здоров’я. Ось і весь мій "секрет",

– підкреслила артистка.



Як схудла Камалія / Фото з відкритих джерел

Вона наголосила на тому, що попри усі проблеми зі здоров’ям вона продовжує активно займатися спортом та працювати над собою. Камалія додала, що такого "рецепту схуднення" вона не бажає нікому.

Деяким українським зіркам, які різко схуднули, неодноразово приписували використання "Оземпіка", проте вони заперечували цей факт. Зокрема, відомий блогер Ніколас Карма розповів, як йому вдалося втратити вагу.