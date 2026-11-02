Я зрозуміла, що маю справу з психопатом, – Камалія розкрила ім'я чоловіка, який її жорстоко бив

Співачка Камалія вперше відверто зізналася, що зазнавала систематичного домашнього насильства з боку експартнера Михайла Стефанішина. Через побої колишнього коханого зірка навіть одного разу потрапила до лікарні та перенесла операцію.

Шокувальні подробиці особистого життя артистка розкрила в інтерв'ю Марічці Довбенко. Камалія підтвердила, що моторошні світлини з гематомами та слідами крові на обличчі, які з'явилися в мережі навесні 2024 року, були наслідком домашнього насильства.

Кривдником виявився колишній правоохоронець Михайло Стефанішин, ексобранець віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Пара познайомилася на афтепаті після концерту Наталії Могилевської всього через місяць після розриву Камалії з бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Спершу новий обранець підкорював зірку турботою та щедрістю, однак за пів року перетворився на жорстокого тирана. Перший спалах агресії трапився в Одесі через ревнощі до Захура, з яким виконавиця зберегла дружні стосунки заради дітей.

Він побачив, що в мене є група сімейна, і щось там Захур писав, ми сердечки одне одному відправляємо. Він (Михайло, – 24 Канал) був підпитий і почав: "Покажи телефон, що там". Я показала, і отут понеслося на ревнощах. Потім він просив вибачення, подарунок тоді, плакав,

– пригадала виконавиця.

Згодом агресія лише наростала та повторювалася регулярно. Під час одного з жорстоких нападів співачка потрапила до лікарні з розривом барабанної перетинки, через що їй робили хірургічну операцію.

Зірка викликала правоохоронців і писала офіційну заяву про побиття, але пожаліла обранця та забрала її. Натомість чоловік написав розписку із зобов'язанням більше ніколи не чинити насильства. Утім, письмові обіцянки не допомогли. Чоловік не лише ревнував і застосовував до Камалії фізичне насильство, а й намагався контролювати.

Він дзвонив у три ночі, в чотири: покажи, з ким ти спиш. Це був терор кожної ночі, особливо коли він випивав. Я вже блокувала телефон, щоб він не дзвонив, бо будив всіх навколо,

– відверто поділилася знаменитість.

Вона намагалася від нього піти, проте Михайло вистежував співачку в торговельних центрах під час шопінгу та салонах краси. Він падав на коліна в церкві перед іконами, благав про прощення й навіть відвіз Камалію до РАЦСу, щоб розписатися, проте тоді це не вдалося зробити.

Потім я вже зрозуміла, що маю справу з психопатом, з перверзним нарцисом. Це були постійні емоційні гойдалки, від яких виникає залежність. Я тікала, але проходив місяць, і знову починала за ним сумувати,

– пояснила артистка.

Болісні стосунки тривали три з половиною роки, проте зараз артистка остаточно поставила в них крапку. До того ж згодом з'ясувалося, що обранець ще й зраджував зірці з її близькою подругою.

Інтерв'ю з Камалією: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Камалія потрапила в заголовки ЗМІ через відео з танцями на бронеавтомобілі. Ролик викликав хвилю критики в соцмережах, тож співачці довелося пояснювати свій вчинок.