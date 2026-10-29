Боляче читати про "танці на кістках", – Камалія відповіла на хейт через відео на бронеавтомобілі

Свою позицію артистка оприлюднила в інстаграмі після того, як користувачі соцмереж почали закликати її видалити ролик. Частина аудиторії вважала танці на військовій техніці недоречними на тлі війни та загибелі українських військових.

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Камалія пояснила, що приїхала до військових із волонтерською метою, а ідею зняти ролик під цю композицію запропонували самі захисники. У відповідь співачка запитала, чому людей більше турбує її одяг і музика у відео, а не мета поїздки до захисників.

Я приїхала до хлопців із "Бісової дюжини" із волонтерською місією: допомогти, підтримати, обійняти й подарувати трохи позитивних емоцій. Що в цьому поганого?– написала вона.

Камалія також пояснила, чому обрала для поїздки одяг у стилі мілітарі. За її словами, це практичний варіант для волонтерських поїздок, а не спроба видати себе за військову.

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Я не видаю себе за військову. У польових умовах хлопці іноді самі дають цивільним камуфляж, щоб ті були менш помітними. Це питання безпеки, а не моди– наголосила артистка.

Окремо співачка прокоментувала вибір музики. Вона стверджує, що композицію "Самбука" для відео обрали самі військові. За словами Камалії, під час зустрічі вони знімали ролики під різні пісні, а цей запис захисники захотіли опублікувати на власних сторінках.

Артистка також не погодилася з критикою, що подібні відео є недоречними під час війни. Вона зауважила, що військові теж потребують позитивних емоцій і можливості хоча б ненадовго відволіктися від бойових буднів.

Особливо боляче читати про "танці на кістках". Я глибоко поважаю пам'ять загиблих Героїв і біль їхніх родин. Розумію, що окремі слова пісні могли викликати болісні асоціації. Але не виривайте їх із контексту й не приписуйте нам зневаги, якої не було. Це не "танці на кістках"– наголосила Камалія.

До речі, цьогорічний Радіодиктант національної єдності також викликав дискусії. Зокрема, акторка Наталія Сумська несподівано розкритикувала його текст.